System podatkowy coraz szczelniejszy. Wyraźny spadek luki VAT

Luka VAT to różnica między tym, ile pieniędzy z podatku VAT powinno wpłynąć do budżetu państwa, a tym, ile faktycznie tam trafia. W Polsce w roku 2025 spadła ona do 4,9 proc. z 7,9 proc. w 2024 roku.

Uszczelnianie systemu podatkowego

"Według szacunków w 2025 r. nastąpił dalszy spadek luki VAT w stosunku do 2024 r., do poziomu 4,9 proc. Szacunki luki VAT dla lat 2022-2023, pomimo uwzględnienia wpływu istotnych zmian systemowych (m.in. tarcze antyinflacyjne), wskazują na znaczący wzrost luki względem poziomu obserwowanego w 2021 r. Należy pamiętać, że szacunki luki VAT dla lat 2023-2025 opierają się na dostępnych wskaźnikach GUS dotyczących całej gospodarki z 2022 r., indeksowanych na kolejne lata" - napisano.

MF podaje, że nie znamy jeszcze szczegółowej struktury bazy VAT za lata 2023-2025, co powoduje, że szacunki te ulegną zmianie wraz z udostępnianiem przez GUS nowszych danych.

"Należy dodać, że szacunek luki VAT dokonywany jest na agregatach i zazwyczaj jest niższy niż szacunek Komisji Europejskiej, jednak najważniejszy jest kierunek zmian. Oszacowane kierunki zmian, tj. wzrostu w latach 2022-2023, a następnie spadku w 2024 r. są zgodne pomiędzy MF a KE" - napisano.

