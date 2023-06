Wyższe opłaty za interpretacje podatkowe

Opłaty za interpretację podatkową

Zmienić się ma także wysokość opłaty za wydane interpretacji indywidualnej. W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ma być to nie więcej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 2024 roku najniższa krajowa ma wynosić 4242 zł). Z kolei w innych przypadkach (firmy) ma być to nie więcej niż 100 proc. płacy minimalnej. Przy czym, jak wskazał resort w uzasadnieniu, ostatecznie stawki zostaną określone w rozporządzeniu i będą niższe niż progi maksymalne – mają wynosić od 40 zł do 2,8 tys. zł, a kwota będzie uzależniona od wielkości przychodów firmy (najmniej będą płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą).