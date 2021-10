Miliardy złotych dla fiskusa. Oto najwięksi podatnicy w Polsce

Kto zapłacił największe podatki?

Tadeusz Kościński: dzięki podatkom Polska się zmienia

Jak podkreślił, cytowany w informacji resortu, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, CIT, PIT i VAT to trzy filary wpływów do budżetu państwa, trzy źródła finansowania usług publicznych świadczonych na rzecz społeczeństwa. - Cenię sobie tych, którzy są fair i płacą podatki uczciwie, nie uciekając się do żadnych księgowych sztuczek. To dzięki podatkom Polska się zmienia, a rząd może realizować wiele prospołecznych i prorodzinnych projektów. Zmiany te widzimy na co dzień, korzystając choćby z coraz lepszych dróg, bardziej nowoczesnej infrastruktury kolejowej czy większego poczucia bezpieczeństwa - dodał szef MF.