Podatki, składki, opłaty. Tu szykują się podwyżki

W 2024 roku czeka nas szereg zmian w podatkach i opłatach. Chodzi między innymi o składki ZUS, limity PIT, podatki lokalne czy akcyzę na alkohol i papierosy. Ale nie tylko. Poniżej wyjaśniamy, na jakie zmiany w przyszłym roku trzeba się przygotować.

Składki ZUS w 2024 roku

W najnowszym projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok z 19 grudnia 2023 roku utrzymano kwotę przeciętnego wynagrodzenia z poprzednich projektów - średnia miesięczna pensja ma wynieść 7824 zł. Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

W związku z tym wyniesie ona 4694,40 zł, a składki ZUS na rok 2024 – 1600,27 zł (bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania). W roku 2023 składki na ZUS wynoszą 1418,48 zł. Oznacza to wzrost o 181,79 zł miesięcznie.

Według obliczeń inFakt w przyszłym roku wysokość składek ZUS ma wynosić:

- emerytalna 916,35 zł (obecnie 812,23 zł), - rentowa 375,55 zł (obecnie 332,88 zł), - wypadkowa 78,40 zł (teraz 69,49 zł), - Fundusz Pracy/Solidarnościowy 115,01 zł (obecnie 101,94 zł), - dobrowolna chorobowa 115,01 zł (obecnie 101,94 zł).

Duży ZUS od 1 stycznia 2024 InFakt

W 2024 r. składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na skali podatkowej lub podatku liniowym wyniesie co najmniej 381,78 zł (obecnie 314,10 zł). Oznacza to, że te dwie grupy przedsiębiorców zapłacą łącznie minimum 1982 zł składek ZUS miesięcznie. Rocznie to obciążenie nie będzie więc niższe niż 23 784,60 zł.

Wzrost stawek podatków lokalnych, w tym nieruchomości

W 2024 roku wzrosną także maksymalne stawki podatków lokalnych, w tym od nieruchomości. O ostatecznej wysokości daniny decydują jednak samorządy. Podatek od budynków mieszkalnych w 2024 roku wyniesie maksymalnie 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie jest to 1,00 zł).

Część miast i gmin decyzje w tej sprawie ma już za sobą i widać, że większość decyduje się na podwyżki stawek.

Podatek rolny 2024

Podatek rolny w 2024 roku wzrośnie o 21 procent - podał inFakt, powołując się na komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Dodał, że "będzie to największa podwyżka spośród wszystkich danin w 2024 roku".

"W 2024 roku stawka podatku wyniesie 224,08 zł za jeden hektar przeliczeniowy, czyli o 38,95 zł więcej w porównaniu z dotychczasową kwotą 185,13 zł. Za pozostałe grunty rolne stawka w 2024 roku wyniesie 448,15 zł za hektar, w porównaniu z 370,25 zł z 2023 roku, co oznacza wzrost o 77,80 zł na hektarze" - podał inFakt.

Limity PIT

Jak czytamy w analizie Grant Thornton, "w 2024 roku wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej (...) łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł". Przypomniano, że "w 2023 roku kwota wolna była ustalona w wysokości 2000 zł".

Podano także, że "w 2024 roku wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą dopłaty do:

- wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, - pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, - przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18".

"Dopłaty na te cele, które będą finansowane przez podatnika z innych źródeł – będą wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł. W 2023 roku kwota wolna była ustalona w wysokości 3000 zł" - wskazują eksperci.

KSeF - Krajowy System e-Faktur

"Przygotuj się na rewolucję w fakturowaniu" - ostrzega Grant Thornton (GT). Według ekspertów obowiązkowy od 1 lipca 2024 "KSeF wymusi na podatnikach daleko idące zmiany w procesach fakturowania".

"Od 2024 r. zasadniczo fakturowanie będzie odbywało się poprzez dedykowaną do tego platformę. Przygotowanie się do KSeF wymaga dostosowania systemów i wewnętrznych procesów w firmie, co z pewnością będzie niemałym wyzwaniem dla podatników" - wskazano w analizie.

Podatek minimalny - nowa forma opodatkowania CIT

Od 1 stycznia 2024 "niektóre podmioty będą musiały zapłacić podatek minimalny". Jak wyjaśnia GT, "opodatkowanie obejmie spółki, które poniosą stratę z działalności operacyjnej albo osiągną niską rentowność".

"Przy czym dla potrzeb podatku minimalnego wynik podatkowy będzie obliczany na odrębnych zasadach od 'klasycznego CIT'. Przykładowo, z takiej kalkulacji można wyłączyć szereg pozycji kosztowych. W rezultacie nie każda strata wykazana w zeznaniu CIT-8 spowoduje konieczność zapłaty podatku minimalnego" - napisano.

Opłaty za kubki i pojemniki

W połowie grudnia Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Chodzi o dodatkowy podatek nałożony na kubki na napoje czy opakowania na żywność, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024 roku.

"Od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązywała nowa opłata dla podmiotów prowadzących działalność handlową lub gastronomiczną. Będą oni musieli pobierać opłatę od swoich konsumentów (tzw. użytkowników końcowych) przy wydawaniu napojów i żywności w jednorazowych kubkach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych" - wskazuje GT.

Stawki opłat określa rozporządzenie. Wynoszą one: 1) 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek; 2) 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności

Czytaj więcej o wysokości opłat: Nowy podatek od stycznia >>>

Stawki VAT

W związku z grudniowym rozporządzeniem ministra finansów wydłużono obowiązywanie obniżonych do 0 proc. stawek podatku VAT na podstawowe artykuły spożywcze do 31 marca 2024 r.

"Jeżeli nie będzie nowych regulacji przedłużających stawkę 0 proc. na ww. artykuły spożywcze z załącznika nr 10 do Ustawy VAT, stawki VAT od kwietnia 2024 roku wrócą do poziomu 5 proc." - podaje GT.

Pomoc ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie

"Do dnia 31 grudnia 2023 r. obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku stosuje się do: darowizn towarów; nieodpłatnych usług – na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy" - pisze Grant Thornton.

Zaznacza przy tym, że "jeżeli nie będzie nowych regulacji przedłużających obowiązywanie stawki 0 proc. na nowy rok, to od 2024 roku darowizny dla ofiar wojny w Ukrainie nie będą już korzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 0 proc.".

Wzrost akcyzy w 2024 roku

Podwyżki akcyzy są zgodne z tzw. mapą drogową, przyjętą przez rząd w 2021 roku. Chodzi o harmonogram podwyżek podatku akcyzowego w latach 2023-2027 na: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 proc.; papierosy, tytoń do palenia cygara i cygaretki i wyroby nowatorskie oraz susz tytoniowy poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc.

Rządzący przedstawili wówczas również symulację przewidywanego wzrostu cen produktów w poszczególnych latach. Z tych wyliczeń wynikało, że w 2024 roku półlitrowa butelka wódki 40 proc. może podrożeć o około 90 groszy, cena butelki wina wytrawnego o pojemności 0,75 l może pójść w górę o 9 groszy, półlitrowej puszki piwa o około 4 grosze, a paczka papierosów może podrożeć o około 99 groszy.

Abonament RTV - stawki w 2024 roku

Abonament RTV to opłata pobierana na rzecz publicznej telewizji i radia.

Z rozporządzenia z 10 maja 2023 roku wynika, że podstawowe, miesięczne stawki abonamentu RTV na 2024 r. wyniosą:

- za używanie odbiornika radiofonicznego - 8,70 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł); - za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego - 27,30 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2024 roku uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.

Autor:kris/dap

Źródło: tvn24.pl