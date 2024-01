Podatki 2024. Kiedy będzie można rozliczyć PIT?

Podatki - usługa Twój e-PIT

W 2023 roku zdecydowana większość podatników rozliczyła się elektronicznie. Z danych MF wynika, że w ramach rozliczeń złożono ok. 20 mln deklaracji elektronicznych, z czego ok. 11,9 mln w usłudze Twój e-PIT i ok. 8 mln zł w ramach e-Deklaracji. Papierowych PIT-ów złożono ok. 1,3 mln. MF podało, że 15,9 mln podatników rozliczyło się indywidualnie, z czego ok. 0,5 mln jako osoby wychowujące samotnie dziecko, zaś 4,1 mln osób dokonało rozliczenia wspólnego z małżonkiem. - Z 11,9 miliona deklaracji złożonych w usłudze Twój e-PIT 7,3 miliona deklaracji zostało zaakceptowanych przez podatników, a 4,6 mln zostało automatycznie zaakceptowane w usłudze. To jest dowód zaufania tych podatników do KAS, że rozliczenie podatku oddają w nasze ręce - przekazała w czerwcu 2023 roku dyrektor Departamentu Relacji z Klientami w MF Katarzyna Prus-Malinowska.