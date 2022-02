Morawiecki o konsekwencjach personalnych za Polski Ład: jeśli będzie trzeba, będą jeszcze dalej wyciągnięte

Podatkowa część Polskiego Ładu weszła w życie 1 stycznia tego roku. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5701 zł do 11 141 zł.

Polski Ład - Mateusz Morawiecki komentuje

Szef rządu w piątek zwrócił również uwagę na "atak na nowe zasady podatkowe". - Najważniejsze jest jednak to, że atak na nowe zasady podatkowe jest przeprowadzany w bardzo ciekawy sposób, ponieważ on pokazuje, że są osoby, które mają większe wynagrodzenia miesięczne, 20, 40, czy 50 tysięcy złotych i te osoby rzeczywiście muszą trochę więcej dołożyć do finansów publicznych. To są znaczone środki, które trafiają bezpośrednio na Narodowy Fundusz Zdrowia po to, żeby nasza ochrona zdrowia mogła stać na jak najwyższym poziomie - stwierdził premier.