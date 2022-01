Co z pensjami w styczniu? Zapowiedź ministra finansów

Od 8 stycznia br. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów ws. przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r. Zgodnie z nim wysokość zaliczek u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r.

Styczniowa pensja niższa przez Polski Ład?

- Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie niezwłocznie wyrównanie od pracodawcy - podkreślił minister Kościński, cytowany w informacji resortu finansów. Jednocześnie zachęcił takie osoby do kontaktu z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową.

- Z kolei kadry płacowo-finansowe zapraszam między innymi na livechaty i webinary z naszymi ekspertami czy do bazy Q&A, którą można znaleźć na przykład na portalu wiecejwportfelach.gov.pl. Cały czas jesteśmy do państwa dyspozycji. Jesteśmy też w stałym kontakcie ze środowiskiem księgowych, producentami oprogramowania do programów kadrowo-płacowych czy doradcami podatkowymi - powiedział Kościński.