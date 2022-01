Gorąco wokół Polskiego Ładu. "Małe firmy umierają po cichu, takie słowa słyszymy od przedsiębiorców"

Rząd zapowiada kolejne zmiany w Polskim Ładzie. Przygotujemy pakiet zmian do podatkowego Polskiego Ładu w dialogu z rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców i przedsiębiorcami - zapowiedział w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń. Jak wskazał, zmiany mają dotyczyć między innymi kwestii różnic remanentowych i amortyzacji. Posłowie opozycji proponują opóźnienie wejścia w życie zmian podatkowych.

Polski Ład - zmiany

Wiceminister finansów Artur Soboń podkreślił, że w ostatnich latach liczba firm, które upadały, była mniejsza niż tych, które powstawały. - W styczniu bieżącego roku 0,82 proc. wszystkich aktywnych podmiotów złożyło wniosek o likwidację, o 21 procent mniej niż średnia liczba likwidacji dla tego samego okresu w latach 2018-2021. Jeśli chodzi o wnioski o zawieszenie działalności, było to 1,1 procent - takie wartości historycznie odnotowywaliśmy w poprzednich latach. Robimy wszystko, by każdy, kto rozpoczyna działalność gospodarczą, mógł ją jak najdłużej kontynuować. Stąd tarcze antykryzysowe i antyinflacyjne - zaznaczył Soboń.

- Będziemy rozmawiali z Rzecznikiem MŚP i organizacjami przedsiębiorstw o tym, co należy poprawić (w Polskim Ładzie - red.). Na pewno kwestia różnic remanentowych jest konieczna do poprawy. Tych postulatów, które przedsiębiorcy do nas kierują w ramach systemu podatkowego po 1 stycznia, jest nieco więcej. W dialogu z przedsiębiorcami taki pakiet zmian przygotujemy. Tam też będzie amortyzacja - zapowiedział wiceminister.