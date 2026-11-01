Z kraju Dziś nowy podatek wchodzi w życie Oprac. Jan Sowa |

Co się składa na cenę paliwa? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Na początku października prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i skierował ją w trybie tzw. kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Podobną ustawę prezydent skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, wówczas w trybie tzw. kontroli prewencyjnej.

Nowy podatek wchodzi w życie

Podpisana przez prezydenta Nawrockiego ustawa przewiduje 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych.

Danina obejmie nadzwyczajne zyski uzyskane w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem paliwami ciekłymi na podstawie koncesji na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawa przewiduje minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc. oraz ograniczenie podatku do 50 proc. dochodu lub zysku netto dla podmiotów niewytwarzających paliw.

Jak argumentował rząd, regulacja jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost marż i zysków części firm paliwowych po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i zakłóceniach dostaw ropy naftowej.

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Wpływy z podatku

Ustawa otworzyła też drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne w ramach trzeciej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej. Przepis, który to umożliwił, wszedł w życie dzień po opublikowaniu ustawy, w związku z czym program CPN obowiązuje ponownie od 3 października.

Pierwotnie podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych miał być naliczany za okres od marca 2026 r. do grudnia 2026 r. W ocenie skutków regulacji ustawy przychody z daniny szacowano na 4 mld zł.

W trakcie prac nad ustawą okres obowiązywania daniny wydłużono do końca marca 2027 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, wpływy za I kwartał 2027 r. sięgną ok. 1,2 mld zł.

Podatek ma sfinansować CPN

Wpływy z nowej daniny mają posłużyć do sfinansowania programu CPN. Całkowity koszt pierwszych dwóch edycji programu - jak informowało wcześniej Ministerstwo Finansów - wyniósł około 5,2 mld zł.

Pierwsza edycja programu CPN obowiązywała od 31 marca do 1 lipca i wówczas koszty wyniosły 4,7 mld zł. Następnie program przywrócono na okres od 17 do 31 sierpnia, by ograniczyć ceny paliw w ostatnie dni wakacji. Wówczas koszt sięgnął 495 mln zł.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański szacował, że miesięczny koszt obowiązywania CPN to ok. 1,6 mld zł. Tym samym w najnowszym okresie - od października do grudnia 2026 r., koszt programu może sięgnąć 4,8 mld zł.