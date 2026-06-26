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Z kraju

Rzecznik bierze pod lupę VAT w gastronomii. "Wpisuje się w szerszy problem"

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Ranking Mazura: 2,5 tysiąca złotych mandatu za zły podatek od pizzy z krewetkami
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska podjęła interwencję w sprawie zasad stawek VAT w gastronomii oraz praktyk kontrolnych Krajowej Administracji Skarbowej. Ma ona być związana z niedawnymi kontrowersjami wokół opodatkowania pizzy z dodatkiem krewetek.

Chodzi o sprawę pizzerii z Gdańska, którą opisywaliśmy w tvn24.pl. Błędnie nabity podatek do pizzy z owocami morza miał kosztować restauratora 2,5 tysiąca złotych. Taki mandat nałożyli przedstawiciele administracji skarbowej, którzy odkryli nieprawidłowość po przeprowadzeniu zakupu testowego. Zdaniem rzecznika MŚP kontrowersje te "ponownie zwróciły uwagę opinii publicznej na problem niejasnych i skomplikowanych przepisów podatkowych".

Podatek VAT od pizzy z krewetkami

- Błąd polegał na nieświadomym zastosowaniu błędnej stawki VAT. Pizza w Polsce co do zasady jest opodatkowana stawką 8 procent jako gotowy posiłek. Nie wiedzieliśmy jednak, że owoce morza (w tym krewetki) są w polskim prawie traktowane jako towar luksusowy i wymagają pełnej stawki 23 procent VAT, nawet jeśli stanowią jedynie dodatek do pizzy - tłumaczył w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Grzegorz Klein, właściciel pizzerii Sabroso w Gdańsku, na którą nałożono mandat.

Sprawia miała trafić do Rzecznika MŚP. "W związku ze zgłoszonym problemem Agnieszka Majewska analizuje możliwość podjęcia interwencji generalnej mającej na celu wyeliminowanie problemów systemowych" - przekazało biuro rzecznika w oświadczeniu.

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Zdaniem rzecznika stosowanie przepisów, które doprowadziły do sytuacji pizzerii w Gdańsku "w praktyce może prowadzić do sytuacji, gdzie o wysokości należnego podatku decydują poszczególne składniki oferowanego produktu". Tego rodzaju regulacje w opinii przedsiębiorców mogą zwiększać ryzyko błędów interpretacyjnych długotrwałych sporów z organami podatkowymi oraz nakładania sankcji pomimo działania w dobrej wierze.

- Przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać od państwa jasnych, zrozumiałych i przewidywalnych reguł. Nie może być tak, że o wysokości zobowiązań podatkowych decydują przepisy, których prawidłowa interpretacja budzi wątpliwości nawet wśród specjalistów. Rolą administracji powinno być przede wszystkim wspieranie przedsiębiorców w prawidłowym stosowaniu prawa, a nie poszukiwanie podstaw do nakładania sankcji - powiedziała Agnieszka Majewska.

Do sprawy odniósł się w wulgarnych słowach Krzysztof Stanowski. - Babsko obrzydliwe. (…) Przecież ciebie to powinni trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik - powiedział w swoim programie, odnosząc się do urzędniczek odpowiedzialnych ze przeprowadzenie kontroli. W reakcji Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - przekazało biuro prasowe Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytania tvn24.pl

Niejasne przepisy dla sektora gastronomii

Zdaniem Rzecznika MŚP sprawa pizzy z krewetkami "wpisuje się w szerszy problem" opodatkowania branży gastronomicznej. Majewska miała już wcześniej podejmować działania w sprawach, w których przedsiębiorcy ponosili negatywne konsekwencje niejasnych przepisów, rozbieżności interpretacyjnych czy nadmiernie restrykcyjnego podejścia organów administracji publicznej.

Interwencje Rzecznika dotyczyły m.in. wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur, funkcjonowania systemu SENT, nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz nowych obowiązków regulacyjnych obciążających sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

- Jeżeli przedsiębiorca działał w dobrej wierze, a problem wynika z niejasności przepisów lub ich skomplikowanej konstrukcji, organy powinny w pierwszej kolejności korzystać z instrumentów edukacyjnych i naprawczych - powiedziała Majewska.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
PrzedsiębiorstwaPodatkiVAT
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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