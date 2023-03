Zapowiedź Sasina i huśtawka na giełdzie. Tusk: obawiam się, czy to nie jest jakiś pomysł na biznes

Podatek Sasina i "gwałtowne tąpnięcie na giełdzie"

O tę wypowiedź Sasina przewodniczący PO został zapytany w piątek na konferencji w Mińsku Mazowieckim. Jak ocenił, jedyną reakcją na nią było jak na razie "gwałtowne tąpnięcie na giełdzie". - To nie jest pierwszy raz, kiedy pan Sasin pozwala sobie na jakiś komunikat i ci, którzy grają na giełdzie i być może mają informacje wcześniej, mogą naprawdę zarobić kokosy na tego typu niemądrych wypowiedziach - powiedział Tusk. - Obawiam się, czy to nie jest też jakiś sprytny pomysł na biznes, znaczy takie używanie polityki po to, żeby rozhuśtać notowania giełdowe - dodał. W Radiu Plus Sasin powiedział też w kontekście spółek górniczych i Orlenu, że resorty klimatu, finansów i MAP współpracują przy stworzeniu "takich mechanizmów, które również wyrównałyby te dysproporcje, czyli te zyski, które wynikają nie z rozszerzenia działalności, jakichś nowych rozwiązań, tylko ze wzrostu cen na rynku". Zaznaczył, że prawdopodobnie te rozwiązania obejmą rok poprzedni, ale nie chciał o tym przesądzać.