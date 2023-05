Zmiana przepisów w sprawie podatku od zrzutek. Jest decyzja Senatu

Podatek od zrzutek z podpisem prezydenta

Nowela ustawy o podatku od towarów i usług

Nowelizacja podwyższa limit wartości sprzedaży (z 1,2 mln euro do 2,0 mln euro), poniżej którego podatnik zaliczany jest do małych podatników, wprowadza korekty podatku należnego w zakresie systemu TAX FREE oraz reguluje zasady ustalania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

W sprawie podatku od spadków i darowizn wolne od daniny będą kwoty do wartości majątku: 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.