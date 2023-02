Duże zamieszanie w sprawie nowego podatku

Sejm zajmie się naprawieniem kontrowersyjnej kwestii ustawy deregulacyjnej, która wprowadza tak zwany podatek od zrzutek. Wcześniej jednak, jak powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Bartłomiej Wróblewski, przewodniczący sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji, posłowie najprawdopodobniej odrzucą weto Senatu w tej kwestii.

Kontrowersyjne zmiany w podatku od spadków i darowizn

Po pierwsze to 3,5-krotne podwyższenie kwoty wolnej od podatku przy darowiznach i spadkach od jednej osoby. Po drugie to wprowadzenie limitów dla darowizn otrzymywanych od wielu osób. Jak przypomina "Dziennika Gazeta Prawna", podatek miałby być należny od nabycia własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej w pięcioletnim okresie:

108 360 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, 81 270 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, 54 180 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.