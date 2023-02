Zmiany w podatku od spadków i darowizn. Senacka komisja za odrzuceniem ustawy

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się we wtorek za odrzuceniem ustawy deregulacyjnej. Przepisy zawierają zmiany w podatku od spadków i darowizn, które budzą kontrowersje. Pojawiały się bowiem informacje, że jeśli przepisy wejdą w życie w kształcie przyjętym przez Sejm, to zagrożone będą zrzutki ogłaszane w celu sfinansowania kosztownych terapii dla chorych.

Sejm pod koniec stycznia br. opowiedział się za tak zwaną ustawą deregulacyjną, która nowelizuje kilkanaście ustaw. Teraz przepisy trafiły do prac w Senacie. Podczas wtorkowego posiedzenia komisji budżetu finansów o odrzucenie ustawy w całości wnioskował senator Koalicji Obywatelskiej Ryszard Świlski. W jego ocenie "to jest gniot, a nie ustawa".

Taki sam wniosek złożył Adam Szejnfeld z KO podczas posiedzenia senackiej komisji gospodarki narodowej i innowacyjności. Stwierdził, że ustawa jest "rozczarowująca zarówno co do zakresu jak i jakości", a poprawek jest tak wiele, że to nie ma sensu.