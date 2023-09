Podatek od smartfonów? Zapadł ważny wyrok

Opłata reprograficzna ma twórcom rekompensować straty wynikające z prawa do kopiowania i korzystania z utworów na użytek własny i najbliższych osób. Obowiązuje ona w większości państw Europy, a jak wskazuje "Dziennik Gazeta Prawna", unijne przepisy "zobowiązują do tego, by pewna kwota ze sprzedaży urządzeń, które takie kopiowanie umożliwiają, trafiała do twórców".