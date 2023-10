Duże kontrowersje w sprawie podatku wprowadzonego przez PiS

Podatek od przerzuconych dochodów miał regulować transfer zysków wypracowanych przez polskie firmy do ich zagranicznych podmiotów powiązanych. Jest to nowy podatek wprowadzony Polskim Ładem, obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Dotyczy podatników CIT, czyli głównie spółek kapitałowych. Pierwszy raz spółki rozliczały ten podatek w zeznaniu CIT-8 za 2022 r.

Podatek od przerzuconych dochodów

Grant Thorthon Polska, firma doradcza, która przygotowała raport w tej sprawie, w mediach społecznościowych wyjaśniła, że "przepisy o podatku od przerzuconych dochodów obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Podlegają mu co do zasady polskie podmioty wypłacające należności z wybranych tytułów podmiotom powiązanym z siedzibami w państwach o niższym poziomie opodatkowania". "Co wchodzi w ich skład? Za przerzucone dochody podlegające opodatkowaniu mogą zostać uznane przede wszystkim koszty z tytułu: usług niematerialnych (m. in. usługi doradcze, reklamowe, zarządzania, poręczenia i gwarancje), należności licencyjnych (w tym licencje end-user), kosztów finansowania dłużnego (odsetki), przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika, funkcji, aktywów i ryzyk" - dodała we wpisie na platformie X.