Podatek od nieruchomości 2024. Do kiedy musimy zapłacić?

Podatek od nieruchomości opłacają posiadacze gruntów, mieszkań, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości 2024 roku i w jaki sposób możemy tego dokonać? Wyjaśniamy.

Kiedy i jak płacić podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne są zobowiązane płacić podatek ratalnie, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Wysokość podatku ustala w decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, czyli wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta.

Pozostali podatnicy (na przykład spółki z o.o., spółki akcyjne) płacą podatek miesięcznie, za poszczególne miesiące, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia. Wysokość podatku ustalają samodzielnie.