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Z kraju

Senat zapowiada zmiany w podatku paliwowym

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ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, ogłasza przyjęcie projektu ustawy ws. podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Senat zaproponował poprawki do ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Wpływy z niego szacowane są na czterdy miliardy złotych, które mają posłużyć sfinansowaniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej".

Celem zgłoszonych przez Senat poprawek jest wprowadzenie limitu kwoty podatku do zapłacenia, ograniczonej wysokością dochodu ustalonego do celów podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych, lub też do zysku bilansowego w przypadku spółki jawnej.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 54 senatorów, 28 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sejm uchwalił podatek paliwowy. Reakcja na nadzwyczajne zyski firm
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Sejm uchwalił podatek paliwowy. Reakcja na nadzwyczajne zyski firm

Podatek od nadzwyczajnych zysków

Rozwiązania przewidziane ustawą to reakcja rządu na gwałtowny wzrost marż w sektorze paliwowym począwszy od marca 2026 r. Nowa danina, znana jako windfall tax, ma obciążyć producentów i importerów paliw, którzy osiągnęli ponadprzeciętne dochody w wyniku destabilizacji rynków energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Stawka podatku ma wynosić 60 proc., a podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad kwotę przychodów, jaka zostałaby osiągnięta przez tego podatnika przy zastosowaniu marży referencyjnej. Rokiem referencyjnym będzie rok obrotowy zakończony przed 1 marca 2026 r. Marża referencyjna to średnia marża sprzedaży paliw ciekłych w 2025 r. powiększona o 20 proc.

Wpływy z nowej daniny mają zrekompensować stratę dochodów (szacowaną na ok. 4,8 mld zł w ciągu pierwszych trzech miesięcy), która powstała w wyniku obniżenia stawki podatku VAT na paliwa do 8 proc. oraz redukcji akcyzy do minimalnych poziomów unijnych. Ustawa zakłada, że producenci i sprzedawcy paliw ciekłych zapłacą łącznie 4 mld zł podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie podwyższonych cen paliw z czego 3,8 mld zł w tym roku, a resztę - w 2027 r.

Kogo obejmuje podatek?

Podatnikami od nadzwyczajnych zysków mają być podmioty prowadzące w Polsce działalność w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, które importują lub kupują je w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia. Projekt obejmuje swoim zakresem zarówno duże koncerny, jak i mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Według szacunków, krąg podatników obejmie około 20-30 podmiotów.

Opodatkowaniu podlegać będą przychody ze zbycia paliw ciekłych w rozumieniu przepisów o monitorowaniu jakości paliw. W praktyce są to przede wszystkim benzyny silnikowe, oleje napędowe. Z nowej regulacji wyłączone mają być oleje opałowe, czy procesy mieszania paliw, a także obywatele i gospodarstwa domowe.

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Źródło: PAP
Tagi:
sprzedaż paliwpaliwaRopa naftowa
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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