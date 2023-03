Sasin zapowiada nowy podatek. "Będzie, pracujemy nad tym"

Sasin, pytany w Radiu Plus, czy będzie podatek od nadmiarowych zysków, odpowiedział: - Będzie, pracujemy nad tym. Przekonywał przy tym jednocześnie, że spółki energetyczne praktycznie już zostały pozbawione nadmiarowych zysków, gdyż będą one pokrywać koszt regulacji zamrażających ceny energii .

Podatek od nadmiarowych zysków - prace nad projektem

Jak poinformował, prace toczą się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, we współpracy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Aktywów Państwowych. - Pracujemy nad stworzeniem mechanizmu, który by wyrównał te dysproporcje, czyli zyski, które wynikają nie z rozszerzenia działalności, ale ze wzrostów cen - powiedział wicepremier.

- Pamiętajmy, że nie możemy tych spółek ostrzyc jak owce, do gołej skóry, bo potrzebujemy też inwestycji. Orlen zamierza zainwestować ogromne pieniądze na przykład w offshore. (...) Jeśli chcemy transformacji energetycznej, to trzeba zainwestować ogromne środki. (...) Musimy balansować - dodał wicepremier.

Premier o podatku od nadmiarowych zysków

- Polega to na tym, że te spółki biorą te środki, które zarobiły, i przeznaczają je na obniżkę cen gazu, ciepła, energii elektrycznej. To są dziesiątki miliardów złotych, które zarówno Orlen, jak i spółki energetyczne przeznaczają na obniżkę naszych rachunków. Mamy pieniądze ze spółek, które pośrednio są w ten sposób opodatkowane. One składają się na niższe ceny gazu, na niższe ceny ciepła i energii elektrycznej - dodał Mateusz Morawiecki.

Zyski Orlenu i JSW

Jeśli chodzi o JSW, to na razie oficjalnie dostępne są dane za pierwszych 9 miesięcy 2022 roku. Ze sprawozdania finansowego spółki wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku spółka miała ok. 6,3 mld zł skonsolidowanego zysku netto (ok. 104 mln zł straty w analogicznym okresie 2021 roku), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości ok. 16 mld zł (ok. 6,8 mld zł w 2021 roku).