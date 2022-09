Połowę zysków pochłonie nowy podatek. Wiceminister o tym, kto go zapłaci

Bezwarunkowo dotyczy to całego rynku - powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami wiceminister finansów Artur Soboń, odnosząc się do podatku od nadmiarowych zysków. Polityk był pytany o to, czy nowa danina obejmie również prywatnych przedsiębiorców. Soboń nie zdradził natomiast, które branże zostaną nim ostatecznie obarczone.

Wiceminister Soboń uczestniczył w poniedziałek w Lublinie w otwarciu nowej siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Po uroczystości został zapytany przez dziennikarzy o planowane wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych.

Podatek od nadmiarowych zysków dla kogo?

Jak powiedział Soboń, taka danina nie byłaby uzależniona od tego, kto jest właścicielem danego podmiotu, ale od podstawy opodatkowania. - Czy to będzie całość gospodarki, czy to będzie tylko sektor energetyczny - o tym też w tej chwili rozmawiamy - powiedział.

Pytany o sposób wyliczania nowego podatku odpowiedział, że "jest dzisiaj kilka wariantów na stole". - Pracujemy nad nimi, dopóki on (podatek od nadmiarowych zysków - red.) nie jest przesądzony, to nie będę podawał szczegółów - stwierdził.

- Nie będzie to rozwiązanie, które będzie wpływało najprawdopodobniej na CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. Będzie to równoległe najprawdopodobniej rozwiązanie, ale i wysokość stawki i sposób porównania kosztów, zakres opodatkowania - to wszystko jest przedmiotem narad - powiedział.

Artur Soboń o nowym podatku TVN24

Dodał, że nowy podatek ma być rozwiązaniem tymczasowym.

Został zapytany również, kiedy będą szczegóły dotyczące podatku od zysków nadzwyczajnych. - Spodziewam się, że w tym tygodniu określimy zakres, podstawę, stawkę i sposób realizacji tej daniny publicznej, jaką mógłby być – jeśli zostanie wprowadzony – podatek od zysków nadzwyczajnych – poinformował wiceminister finansów.

"Musimy to wyważyć"

Wiceszef MF pytany wcześniej w poniedziałek w radiu TOK FM o podatek od zysków firm energetycznych wskazał: "Wszystko zależy od tego, w jakim kształcie zostanie przyjęty i czy zostanie przyjęty". - Musimy wyważyć te zyski fiskalne z możliwością inwestycyjną spółek energetycznych, bo przed tymi spółkami gigantyczne wydatki inwestycyjne po to, aby przechodzić transformację – to jest zawsze jakiś balans - powiedział Soboń.

Wiceminister przypomniał, że "nad różnymi wariantami" tego podatku pracuje resort klimatu i Urząd Regulacji Energetyki, a także Ministerstwo Aktywów Państwowych. - Pytanie, jaka będzie podstawa, jaka będzie stawka tego podatku - czy będzie to całość nadmiarowych zysków, czy nie, w jaki sposób będziemy te nadmiarowe zyski określać - wskazał. Dodał, że są to kwestie, "które na koniec dnia będą wpływały na to, jaka będzie konstrukcja i wpływ tego podatku do budżetu państwa".

Soboń przypomniał, że "to jest istotna kwota" - wyższa nawet niż 13 mld zł. Dodał, że będzie to konstrukcja, która będzie umieszczona albo w podatku dochodowym od osób prawnych, albo będzie na ten podatek wpływać (...), bądź będzie naturalna z punktu widzenia podatników CIT".

Wiceminister zwrócił uwagę, że podatek od zysków nadzwyczajnych "nie jest dzisiaj w Europie niczym nadzwyczajnym". - Państwa albo go wprowadzają, zresztą w różny sposób, albo wspólnie o tym rozmawiają np. w formacie ministrów ds. energii UE, co do zakresu rozporządzenia, które obowiązywałoby w państwach UE - powiedział.

Nowy podatek dla spółek

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie domagał się od spółek Skarbu Państwa, aby ograniczały swoje nadmiarowe zyski. Poinformował, że rząd nie będzie tolerował takiego ustalania cen energii elektrycznej, które są pięcio- czy dziesięciokrotnie wyższe, czy marży, która sięga 700-900 zł na MWh.

Z kolei Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że na najbliższym posiedzeniu rządu przedstawi rozwiązania chroniące samorządy i instytucje wrażliwe przed drastycznie rosnącymi cenami energii. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin proponuje wprowadzenie maksymalnej ceny energii na poziomie 618,24 zł/MWh dla odbiorców wrażliwych i jednostek samorządu terytorialnego. Proponowana cena stanowi wzrost o 40 proc. względem średniej wysokości taryfy zatwierdzonej przez URE dla gospodarstw domowych na 2022 rok.

Proponowana przez MAP ustawa zakłada również wprowadzenie daniny od nadzwyczajnych zysków spółek za 2022 roku, w tym spółek energetycznych, co pozwoli na zapewnienie środków na wsparcie odbiorców wrażliwych, jednostek samorządu terytorialnego, a także innych odbiorców energii.

Sasin poinformował, że szacowane wpływy do budżetu z opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych to 13,5 mld zł. Zaproponowany podatek ma wynieść 50 proc.

Autor:mp/ams

Źródło: TVN24 Biznes, PAP