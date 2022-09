Nowy podatek, kolejny tweet. Jacek Sasin o szykowanym projekcie

Nowy podatek

Ministerstwo Aktywów Państwowych w ubiegły piątek poinformowało, że wicepremier Jacek Sasin skierował do premiera Mateusza Morawieckiego projekt założeń do projektu ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego w związku z sytuacją na rynku energii. Jak mogliśmy przeczytać w udostępnionym piśmie, projektowana ustawa zakłada m.in. wprowadzenie daniny od nadzwyczajnych zysków spółek za 2022 rok.

W sobotnim wpisie na Twitterze wicepremier i szef MAP przekazał, że nowa danina miałaby objąć spółki Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa prywatne. Dodał, że "szacowany wpływ do budżetu to 13,5 mld zł", a środki mają być przeznaczone "na łagodzenie skutków wzrostu cen energii ".

Ma objąć duże firmy

Sasin wyjaśniał w środę w Sejmie, że chodzi o to, by opodatkować rosnące w sposób nadwymiarowy marże, nie zyski.

Kontrowersyjna danina

Podatek od nadzwyczajnych zysków nie jest nowym pomysłem. Optuje za tym Bruksela, jednak według propozycji Komisji Europejskiej miałby on objąć wyłącznie firmy energetyczne. Taki zresztą został wprowadzony we Włoszech .

- To nie są nadzwyczajne zyski. Te zyski są potrzebne po to, żeby firmy dostosowały się do wyższego poziomu cen. Przedsiębiorstwa muszą mieć większy poziom gotówki, by utrzymać normalną działalność - w ten sposób pomysł wprowadzenia nowego podatku komentował w TVN24 Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.