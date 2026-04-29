Budżet zyska miliardy na podatku od nadmiarowych zysków Oprac. Natalia Kieszek |

- Planujemy wprowadzenie dodatkowych podatków dla firm, które korzystają na tej sytuacji (na wojnie na Bliskim Wschodzie - red.) - powiedział w środę minister finansów i gospodarki. - Trwają prace w Ministerstwie Finansów, chcemy, aby taki podatek od nadmiarowych zysków został wprowadzony jak najszybciej. (…) Wpływy z takiego podatku powinny przekroczyć cztery mld zł – poinformował.

Kogo obejmie podatek?

Minister Domański oszacował, że wpływy z wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków mogą przekroczyć cztery mld zł. Podkreślił, że daniną może być objęty państwowy gigant.

- Orlen z całą pewnością może być objęty podatkiem – przyznał szef resortu finansów.

Według opracowania Ministerstwa Finansów, które zostało przyjęte we wtorek, to podatek od nadmiarowych zysków ma zniwelować ubytek dochodów budżetowych wynikający z wdrożenia pakietu "Ceny Paliwa Niżej".

W sprawozdaniu z wdrażania średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028 Ministerstwo Finansów podkreśliło, że wprowadzenie działań osłonowych ma pozytywny skutek na ceny paliw.

"Wprowadzenie działań osłonowych ma pozytywny skutek na ceny, mitygując wpływ szoku. Działanie to nie powinno mieć przy tym wpływu na przestrzeganie zaleconej ścieżki wydatków netto, gdyż planowane jest wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków, który ma niwelować ubytek dochodów wynikający z wdrożenia CPN" - czytamy w sprawozdaniu.

Minister był również pytany, czy obniżka podatków na paliwa i maksymalne ceny paliw będzie obowiązywać także w wakacje. W poniedziałek okres obowiązywania obniżonych podatków został wydłużony do połowy maja.

- Analizujemy sytuację – odpowiedział Domański. – Być może będą obowiązywać po 15 maja – dodał.

