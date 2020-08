Podatek od deszczu zapłacą też właściciele mniejszych działek

To ważna informacja dla wszystkich, którzy mają działki. Według projektu nowego prawa więcej osób zapłaci tak zwany podatek od deszczu. Wszystko z powodu suszy, której ciągle za mało przeciwdziałamy. Czy podatek coś poprawi? Materiał programu "Polska i Świat" w TVN24.

Przepisy, dzięki którym Polska ma zatrzymać więcej wody przygotowało pięć resortów. Do walki z suszą dorzucą się właściciele działek. - My jesteśmy tak naprawdę zmuszeni do tego, żeby wprowadzać wszelkie możliwe rozwiązania ponieważ mamy bardzo mało wody, bardzo dużo nam jej odpływa - podkreśla Daca.