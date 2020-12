Minister o podatku, który ma obowiązywać w 2021 roku. "Kamyczek do tego, żeby troszeczkę wyrównać szanse"

Wyrównanie szans między dużymi dyskontami a polskimi sklepami oraz wpływy w wysokości około 1,5 miliarda złotych w przyszłym roku - takie mają być skutki podatku od sprzedaży detalicznej według ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego. Jego zdaniem deficyt budżetu na koniec roku wzrośnie do około 100 miliardów złotych.

- To jest kamyczek do tego, żeby troszeczkę wyrównać szanse - wskazał na antenie Polskiego Radia24 Kościński, pytany o to, czy podatek handlowy ma na celu wyrównanie szans między detalistami a dużymi sieciami handlowymi.