Kontrowersyjna opłata znowu w Sejmie. Nowy termin wejścia w życie

Rządzący wracają do pomysłu wprowadzenia tak zwanej opłaty cukrowej. Wejście w życie przepisów w tej sprawie ma zostać jednak wydłużone o pół roku. Tak wynika z poprawki zgłoszonej do projektu ustawy o ochronie zdrowia, który jest po drugim czytaniu w Sejmie.

Sejm w połowie kwietnia miał głosować w sprawie uchwały Senatu, jednak odłożył prace z powodu epidemii. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przekazał we wtorek, że ustawa wraca teraz pod obrady Sejmu. - W szczycie epidemii podjęliśmy decyzję o odłożeniu prac nad opłatą cukrową. Wracamy do nich i uwzględniamy postulaty środowisk biznesowych, dotyczące wydłużenia terminu vacatio legis – chcemy, aby nowa opłata weszła w życie od 2021 roku - wyjaśnił wiceminister zdrowia. Pierwotnie planowanym terminem wejścia w życie ustawy był 1 lipca 2020 roku.

Kontrowersje

- Obawiamy się, że prace nad podatkiem cukrowym, wstrzymano jedynie na czas kampanii wyborczej, by wrócić do nich tuż po wyborach, ponieważ podatek nie jest akceptowany społecznie i gospodarczo. Ponad 80 proc. społeczeństwa nie zgadza się na nowe obciążenia powodujące wzrosty cen żywności. Forsowany przez rząd podatek cukrowy ma charakter antygospodarczy i antyspołeczny - podkreślił w rozmowie z branżowym portalem wiadomościhandlowe.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

"Tytuł projektu jest mylący, bo sugeruje, że wspiera on jakkolwiek prozdrowotne wybory konsumentów. Tymczasem oczywiste jest, że chodzi tylko o zebranie kilku dodatkowych miliardów złotych wpływów do budżetu. Chodzi tylko o zebranie kilku dodatkowych miliardów złotych wpływów do budżetu" - stwierdził prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak.

Opłata cukrowa

Regulacje zakładają wprowadzenie opłat od napojów słodzonych i energetycznych. Ma ona część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml w przeliczeniu na litr napoju.

Ponadto przepisy wprowadzają opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, czyli tak zwanych małpek. Opłata będzie pobierana w momencie sprzedaży do sklepu.

Proponowana opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40 procent, 2 zł od 200 ml małpki wódki 40 procent i 88 gr od 250 ml małpki wina 14 procent. Środki z opłaty trafią w 50 procent do gmin, a w 50 procent do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.