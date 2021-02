Nowa opłata uderzyła w sprzedaż napojów. Dane ze sklepów

Wprowadzenie opłaty cukrowej miało znaczący wpływ na spadek sprzedaży napojów bezalkoholowych - wynika z danych Centrum Monitorowania Rynku. W pierwszym pięciu tygodniach 2021 roku sprzedaż zanurkowała o 16 procent. Liczba transakcji spadła zaś o 25 procent.

Opłata cukrowa od napojów słodzonych obowiązuje od początku 2021 roku, spoczywa na producentach i importerach.

Zgodnie z danymi CMR, w pierwszych pięciu tygodniach 2021 roku, w sklepach do 300 m kw. nastąpił spadek sprzedaży napojów bezalkoholowych o 16 procent, a liczby transakcji o 25 procent w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Spadkiem sprzedaży najbardziej dotknięci zostali producenci napojów gazowanych, energetyków, herbat mrożonych oraz wód smakowych.

Według CMR trzeba mieć na uwadze, że oprócz opłaty cukrowej na ujemne dynamiki oddziaływają również restrykcje związane z pandemią COVID-19.

Wzrost cen

Z danych wynika, że wprowadzenie nowej opłaty spowodowało wzrost cen napojów gazowanych średnio o 22 procent, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby zakupionych produktów o ponad jedną piątą w porównaniu do sytuacji przed rokiem.

Wody smakowe są kolejną po napojach gazowanych kategorią, która odnotowała wysoki wzrost cen po objęciu opłatą cukrową. W 2021 roku ich poziom jest o prawie 15 procent wyższy niż w analogicznym okresie w 2020 roku. W efekcie wody smakowe są coraz rzadziej wybierane przez klientów, sprzedaż spadła o 20 procent.

Według danych CMR klienci sklepów niezależnych i miękkiej franczyzy do 300 m kw. dziś muszą zapłacić średnio o 10 procent więcej za puszkę energetyka w stosunku do końca ubiegłego roku. "Analizowana kategoria odznacza się spadkiem liczby transakcji o prawie 20 procent w pierwszych tygodnia 2021 w stosunku do początku roku ubiegłego. Spada sprzedaż wolumenowa większości kluczowych graczy tego segmentu" - czytamy.

Skromniejszy wzrost cen dotyczy herbat mrożonych. Podrożały o 4 procent w stosunku do pierwszych tygodni 2020 roku. Drastycznie spadła to za to sprzedaż i liczba transakcji dotycząca herbat, odpowiednio -19 procent i -27 procent.

Opłata cukrowa

Opłata cukrowa jest podzielona na część stałą i zmienną. "Stała, która wynosi 0,50 zł oraz zmienna – 0,05 zł za każdy gram cukrów przekraczających określony limit (5 gram/100ml). Dodatkową opłatą objęte są napoje zawierające kofeinę lub taurynę (0,1 zł za litr napoju)" - wyjaśniło CMR.

Niższa opłata dotyczy napojów mających co najmniej 20 procent soku owocowego/warzywnego (np. nektary), wyrobów z dominującą zawartością mleka (np. kawa mrożona) lub roztworów węglowodanowo-elektrolitowych (np. izotoniki).

CMR jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w analizach danych transakcyjnych pozyskiwanych drogą elektroniczną z kas fiskalnych zainstalowanych w sklepach spożywczych.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes