Poczta Polska doręczy świadczenia z ZUS. Przetarg o wartości ponad 900 milionów złotych

Poczta Polska zwyciężyła w przetargu na doręczanie świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego wartość to 910 milionów złotych - przekazała spółka w komunikacie. Umowa z ZUS-em ma obowiązywać przez cztery lata.

Jak podała Poczta Polska, umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych w formie gotówkowej na wskazany adres obowiązywać będzie od września br. przez kolejne cztery lata. Jej wartość to 910 mln zł.

"Doręczanie świadczeń emerytalnych wiąże się z wyzwaniem"

Dodał, że Poczta Polska nawet w czasie pandemii docierała do wszystkich świadczeniobiorców po to, aby w tym trudnym czasie emeryci i renciści otrzymali swoją gotówkę w terminie. - Pomimo tego, iż doręczanie świadczeń emerytalnych czy rentowych wiąże się z wyzwaniem w postaci dystrybucji znaczącego strumienia gotówki, to pracownicy Poczty Polskiej wiedzą, jak fundamentalną kwestią jest dotarcie z przekazem na czas – zaznaczył.