Poczta Polska szykuje program dobrowolnych odejść. "Zarząd musi podejmować trudne decyzje"

Przedstawicielka Poczty Polskiej wyjaśniła, że program będzie skierowany "do pracowników administracji oraz osób, które posiadają podwójne źródło dochodów (np. świadczenia emerytalne)".

"Pracodawca zwrócił się z prośbą o opinię do organizacji związkowych na temat tego projektu, a organizacje związkowe mają go zaopiniować do 5 października. Wówczas dopiero zostaną podjęte decyzje o ostatecznym kształcie i zasadach programu" - czytamy w przesłanym nam komunikacie.