Sejm w środę poparł poprawki doprecyzowujące Senatu do noweli Prawa Pocztowego, przewidującej przekazanie 2,052 miliarda złotych Poczcie Polskiej z tytułu dotacji na sfinansowanie obowiązku świadczenia usług powszechnych w 2024 i 2025 roku. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Jednocześnie rząd oczekuje na zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną.

Nowelizacja ustawy Prawo Pocztowe została uchwalona przez Sejm 7 marca tego roku, a projekt został złożony przez posłów KO. Nowelizacja przewiduje podniesienie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez wyznaczonego operatora pocztowego do 750 mln zł w 2024 r. i do 1 mld 302 mln zł w 2025 r. W sumie jest to 2 mld 52 mln zł.