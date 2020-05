Poczta przywraca możliwość wysyłania przesyłek do kolejnych dwóch krajów

Poczta Polska po przerwie związanej z COVID-19 przywróciła możliwość wysyłania przesyłek do Chin oraz na Cypr - czytamy we wtorkowym komunikacie.

Spółka wskazała, że stopniowe przywracanie zagranicznych usług pocztowych jest uzależnione od znoszenia ograniczeń w transporcie oraz od uzgodnień z partnerami Poczty Polskiej za granicą. "Wobec braku stałych połączeń lotniczych, które do tej pory stanowiły podstawę transportu międzynarodowego, pocztowcy poszukują innych rozwiązań logistycznych" - czytamy.

Poczta Polska podała, że przesyłki do Chin będą ponownie docierały transportem lotniczym, ale nie liniami przewożącymi pasażerów, z których zazwyczaj korzystają poczty. Podobnie przesyłki będą transportowane na Cypr, do którego także przywrócono możliwość wysyłania listów i paczek.

Aktualnie na liście państw, do których można już wysłać przesyłkę pocztową, jest 46 krajów.

Poczta Polska wznawia wysyłanie przesyłek

Wysyłanie przesyłek do Chin zostało wstrzymane na początku lutego br., kiedy zawieszono polskie połączenia lotnicze z tym krajem. Następnie 14 marca, wobec braku stałych połączeń lotniczych, Poczta Polska zdecydowała o zawieszeniu przyjmowania przesyłek wysyłanych do pozostałych krajów.

Jednocześnie - jak zaznaczyła spółka - niezwłocznie przystąpiono do poszukiwania innych możliwości transportu oraz przywracania ruchu listów i paczek do kolejnych krajów europejskich, a także pozaeuropejskich. "Obecnie wykorzystywany jest głównie transport drogowy i morski. To duża zmiana dla międzynarodowej wymiany przesyłek, która przed pandemią opierała się głównie na transporcie lotniczym, umożliwiającym szybkie dostawy" - wskazała spółka.