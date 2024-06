Poczta Polska z ogromną rekompensatą. Jest umowa

Poczta Polska otrzyma około 750 milionów zł w ramach rekompensaty - poinformował wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński. - Dotyczy to refundacji za usługi wykonane w latach 2021 i 2022 - przekazał z kolei Sebastian Mikosz, prezes Poczty. - To też jest sygnał, żebyśmy przygotowywali się do składania naszej oferty na bycie kolejny raz operatorem usługi powszechnej - dodał.

- Podpisaliśmy dzisiaj umowę między Pocztą Polską a Ministerstwem Aktywów Państwowych, na podstawie której rząd refunduje Poczcie Polskiej poniesione w ubiegłych latach wydatki - przekazał podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński. Jak dodał - Są to wydatki na finansowanie tzw. usługi powszechnej, czyli na dostępność usług pocztowych w każdej gminie, w każdym powiecie.

Prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz przekazał, że kwota refundacji to ok. 750 mln zł. - Dotyczy to refundacji za usługi wykonane w latach 2021 i 2022. Za 2023 r. jeszcze nie mamy refundacji. To jest dość długi proces, więc spodziewamy się, że refundacja za rok 2023 nastąpi w roku 2025 - przekazał Mikosz. Wskazał, że te środki zostaną przeznaczone na pokrycie strat z lat 2021-2022.

750 mln zł rekompensaty dla Poczty Polskiej

- Mam nadzieję, że te pieniądze pozwolą Poczcie przynajmniej w tym roku w miarę bezpiecznie funkcjonować - ocenił Bartmiński.

Z kolei prezes Mikosz dodał, że usługa powszechna jest usługą deficytową, więc te środki pozwalają pokryć deficyt wygenerowany w poprzednich latach. - Środki te pozwolą spółce złapać trochę oddechu na przyszłe miesiące, ale przede wszystkim uwiarygadniają sens posiadania Poczty jako operatora usługi powszechnej.

- To też jest sygnał, żebyśmy przygotowywali się do składania naszej oferty na bycie kolejny raz operatorem usługi powszechnej. Jesteśmy nim do końca 2025 r. - zapowiedział prezes. Jak dodał, proces wyboru operatora usługi powszechnej zacznie się 'prawdopodobnie' pod koniec tego roku.

Usługa powszechna to wszelkie ustawowe obowiązki nałożone na Operatora Wyznaczonego, związane np. z utrzymywaniem sieci placówek niezależnie od ich rentowności. Proces związany z otrzymaniem przez Pocztę Polską rekompensaty z tytułu świadczenia tzw. usługi powszechnej trwał od grudnia 2022 roku.

Straty Poczty Polskiej

Jak przekazała spółka w czwartkowym komunikacie, wstępna płatność zostanie przekazana w terminie do 14 dni zawarcia umowy, z czego: za 2021 r. – w wysokości określonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) kwoty poniesionej przez Pocztę Polską straty - 191 985 830,84 zł; za 2022 r. – w wysokości określonej przez Prezesa UKE kwoty poniesionego przez Pocztę Polską kosztu netto - 557 157 021,18 zł.

Poczta Polska to największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tysięcy pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tysiąca placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

Autorka/Autor:Pkarp/ams

Źródło: PAP