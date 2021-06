Groźba "utraty pieniędzy z kont bankowych". Poczta Polska ostrzega

Poczta Polska poinformowała, że pojawił się nowy sposób oszustwa wykorzystujący niewiedzę użytkowników dotyczącą wdrożenia przez Unię Europejską m.in. tzw. pakietu VAT dla e-commerce. W polskim parlamencie znajduje się rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT , który ma na celu implementację do polskich regulacji unijnych dyrektyw.

Według autorów projektu nowe przepisy mają przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.: zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2021 roku, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.