Ostrzeżenie przed oszustami. "Nie należy klikać w link"

"Wiadomości są aktualnie rozsyłane z numerów brytyjskich (+44) oraz zarejestrowanych w Tajlandii (+66) i zawierają informację o braku możliwości wysłania przesyłki, nakłaniając do kliknięcia w podejrzany link" - przekazał zespół CERT Poczta Polska. Podkreślił także, że to "kolejna kampania phishingowa".

Przypomniano także, że "prawidłowy adres strony Poczty Polskiej to https://www.poczta-polska.pl oraz adres do śledzenia przesyłek to: https://emonitoring.poczta-polska.pl/".