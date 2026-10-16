Z kraju Oszuści podszywają się pod Pocztę Polską. "Należy zakończyć rozmowę" Oprac. Paulina Karpińska |

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SibFilm/Shutterstock

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"CERT Poczta Polska odnotował nową kampanię phishingową prowadzoną za pośrednictwem wiadomości SMS" - podała Poczta Polska w komunikacie. I wyjaśniła, że "link prowadził do strony przypominającej serwis Poczty Polskiej, jednak działającej pod innym adresem".

"Oszustwo polegało na wysyłaniu wiadomości SMS z informacją o konieczności dopłaty celnej do przesyłki" - czytamy.

Poczta Polska ostrzega: uwaga na nowe kampanie cyberoszustów



Więcej: https://t.co/S7c8aeo1Ht pic.twitter.com/lvDRz9EyFn — PocztaPolska (@PocztaPolska) October 16, 2026 Rozwiń

Oszustwo na Pocztę Polską

Poczta przekazała, że "celem przestępców było wyłudzenie danych kart płatniczych i danych osobowych".

- Poczta Polska nie prosi o podawanie danych osobowych przez telefon, zwłaszcza jeśli to pracownik dzwoni do klienta bez wcześniejszego kontaktu z Państwa strony. Pracownik Poczty nie prosi o PESEL, numer dowodu, hasła ani kody - powiedział Tomasz Zawisza, dyrektor departamentu cyberbezpieczeństwa i standardów IT w Poczcie Polskiej.

Jak dodał, "w takiej sytuacji należy zakończyć rozmowę, nie oddzwaniać na numer, z którego wykonano połączenie i samodzielnie zadzwonić na oficjalną infolinię Poczty Polskiej: 801 333 444 lub (+48) 43 842 06 00".

Fałszywa strona zablokowana

Poczta wyjaśniła, że "fałszywa domena została zgłoszona do CERT Polska i rejestratora. We współpracy z CERT Orange Polska podjęto działania blokujące stronę, która obecnie jest już niedostępna".

Zaznaczyła, że "trzeba jednak pamiętać, że podobne kampanie pojawiają się regularnie i wykorzystują nowe adresy internetowe oraz zmienione treści wiadomości".