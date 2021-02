Oszuści wysyłają maile, podając się za Pocztę Polską. "Prosimy nie klikać w link"

Poczta Polska ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe maile o niedostarczeniu przesyłek do odbiorcy. "Prosimy nie klikać w link oraz nie otwierać załącznika" – apeluje spółka w komunikacie.

"Wiadomość e-mail o temacie 'Brak powiadomienia o dostawie' jest rozsyłana z adresu test@a-m2.ru, w której jest zawarta informacja o niedostarczeniu przesyłki do odbiorcy oraz sposobie możliwości jej odebrania, w tym nakłonienie do kliknięcia w podejrzany link. Prosimy zwrócić uwagę na wiadomości o podobnym temacie oraz treści, zawierające podejrzany link lub załącznik. Prosimy nie klikać w link oraz nie otwierać załącznika" – czytamy w komunikacie Poczty Polskiej.

Prawidłowy adres

"Przypominamy, że prawidłowy adres strony Poczty Polskiej to https://www.poczta-polska.pl oraz adres do śledzenia przesyłek to: https://emonitoring.poczta-polska.pl/" – informuje Justyna Siwek, rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej.