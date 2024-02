Prawie 2 miliardy złotych dla Poczty Polskiej. Jest projekt

Poczta Polska może otrzymać nawet 1,944 miliarda złotych na poczet finansowania obowiązku świadczenia usług powszechnych. Chodzi między innymi o doręczanie przesyłek listowych, w tym poleconych. Do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie, autorstwa grupy posłów Koalicji Obywatelskiej. Jak podkreślono projekt "jest niezbędny" dla zapewnienia efektywnego świadczenia usług. Parlamentarzyści zwrócili przy tym uwagę na przedłużające się postępowanie notyfikacyjne przez Komisję Europejską oraz stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe. Wnioskodawcami projektu jest grupa posłów KO. Przedstawicielką wnioskodawców jest posłanka Karolina Pawliczak. Projekt w poniedziałek został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz do opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej.

Pomoc finansowa dla Poczty Polskiej

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie mechanizmu wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia pocztowych usług powszechnych. Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym usługi pocztowe obejmujące m.in. przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych, w tym poleconych oraz z zadeklarowaną wartością.

Jednocześnie przewiduje podniesienie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez wyznaczonego operatora pocztowego z 593 mln zł do 750 mln zł w 2024 roku oraz z 651 mln zł do 1,244 mld zł w 2025 roku. W sumie jest to 1,944 mld zł.