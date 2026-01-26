"W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki - przekazała Poczta Polska w mediach społecznościowych.
W komunikacie wyjaśniono, że utrudnienia mogą wystąpić w następujących województwach:
- pomorskim,
- zachodniopomorskim,
- wielkopolskim,
- lubuskim,
- dolnośląskim,
- łódzkim.
Gołoledź na polskich drogach
W poniedziałek nad Polską przechodzi strefa frontowa, przynosząca opady marznące. Na chodnikach może pojawić się warstwa lodu. W części kraju obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW, wydano także alert RCB.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć i nagrań z całego kraju, które pokazują kraj skuty lodem.
Autorka/Autor: Pkarp/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki