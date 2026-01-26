Trudne warunki na jezdniach i chodnikach w Warszawie Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

"W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki - przekazała Poczta Polska w mediach społecznościowych.

W komunikacie wyjaśniono, że utrudnienia mogą wystąpić w następujących województwach:

pomorskim,

zachodniopomorskim,

wielkopolskim,

lubuskim,

dolnośląskim,

łódzkim.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki.



Gołoledź na polskich drogach

W poniedziałek nad Polską przechodzi strefa frontowa, przynosząca opady marznące. Na chodnikach może pojawić się warstwa lodu. W części kraju obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW, wydano także alert RCB.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć i nagrań z całego kraju, które pokazują kraj skuty lodem.

