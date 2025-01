Poczta Polska zapowiada redukcję etatów

czytaj dalej

We wtorkowym losowaniu Lotto nikt nie wytypował poprawnie wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że w tym roku nie odnotowano jeszcze ani jednej szóstki. Kumulacja rośnie do sześciu milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto oraz Lotto Plus z 7 stycznia 2025 roku.