Poczta Polska kontra InPost. Trwa spór o nazwę Paczkomat

Spór o nazwę Paczkomat

W ocenie Poczty Polskiej, "jako znaki towarowe powinny być rejestrowane oznaczenia, które same nie opisują rodzaju towaru lub usługi. 'PACZKOMAT' opisuje: jest to automat do paczek". To było przyczyną wniosku Poczty o unieważnienie decyzji przyznającej prawo ochronne do znaku PACZKOMAT InPostowi - dodała Siwek.