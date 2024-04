Setki milionów złotych dla Poczty Polskiej. MAP ma zasypać ogromną dziurę

Na ratunek Poczcie Polskiej. Zielone światło dla wypłaty

"Rzeczpospolita" informuje, że resort przekazał już wniosek do weryfikacji Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (UKE), a regulator zaakceptował go i odesłał do resortu, dając tym samym zielone światło do dokonania przelewu.