Drożej na poczcie. Wkrótce zacznie obowiązywać nowy cennik

Poczta Polska w przesłanym komunikacie wskazała, że "rosnące koszty pracy i transportu, ogólnoświatowy wzrost cen surowców wykorzystywanych przez Spółkę oraz spadający wolumen przesyłek listowych, przy zachowaniu wysokiego tempa inwestycji w podnoszenie swojej konkurencyjności na rynku, stały się impulsem do dokonania modyfikacji cen przesyłek krajowych".

Poczta Polska z nowym cennikiem

Zgodnie z aktualnym cennikiem, przesyłka nierejestrowana, w tym kartka pocztowa, w formacie S do 500 g kosztuje 3,60 zł (ekonomiczna), 4,50 zł (priorytetowa), a w formacie M odpowiednio 4,30 zł i 5,10 zł. Z kolei list polecony w formacie S do 500 g obecnie kosztuje 6,50 zł (ekonomiczny) i 8,50 zł (priorytetowy). Przesyłka w formacie M to wydatek odpowiednio 7,00 zł i 9,00 zł.