Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Tusk: przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach

|
Donald Tusk
Pociągi wracają do Łomży. Donald Tusk podczas pierwszego przejazdu z Ostrołęki
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Premier Donald Tusk przekazał w sobotę informację o uruchomieniu nowych połączeń kolejowych z Łomży. Jak dodał, w planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich powiatów.

- Łomża czekała 33 lata i doczekała się. Uruchomiamy bezpośrednie połączenia: Ostrołęka, Białystok, Olsztyn - powiedział w sobotę premier Donald Tusk na konferencji w Łomży. Wziął on udział w pierwszym od 33 lat przejeździe pociągu z Ostrołęki do tego miasta.

Do Łomży uruchomionych zostanie 10 nowych połączeń, które będą realizowane przez pociągi POLREGIO oraz PKP Intercity. Wystartują już w niedzielę 14 czerwca. Pociągi dalekobieżne po raz pierwszy zatrzymają się w Śniadowie i Chorzeli, po wielu latach wrócą również do Wielbarka i Szczytna.

Tusk: przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach

- Łomża jest w jakimś sensie symbolem, bo przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach. Nie tylko w duży miastach - podkreślił premier.

Przekazał również, że za rok będzie można bezpośrednio pojechać z Łomży do Warszawy. - Pociągami nowoczesnymi, produkowanymi przez polską firmę Newag - powiedział.

Premier zaznaczył, że w planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich powiatów. Ma się to zadziać do 2032 roku w ramach programu inwestycji w infrastrukturę Polskich Kolei Państwowych. Wyjaśnił, że na ten cel przeznaczone jest 180 miliardów złotych.

"Mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano"

Jak stwierdził dalej, "Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano".

- A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje - zaznaczył premier.

- To jest nasza kolej i ma być do dyspozycji tych wszystkich, którzy chcą się przemieszczać. Czy to między małymi miejscowościami, czy do stolicy - powiedział.

Dworzec Wschodni od nowa. Wybrali wykonawcę modernizacji
Dowiedz się więcej:

Dworzec Wschodni od nowa. Wybrali wykonawcę modernizacji

WARSZAWA
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
TVN24
25 min
CnB_Zakrzewski_3
PremieraAkt oskarżenia po 12 latach. Prokuratura Ziobry chroniła Andruszkiewicza?
Artur Zakrzewski
54 min
Czarny łabędź. Amira
"Jest w szpitalu i nie chce umrzeć, ale umrze". Wstrząsające nagranie
Udostępnij:
Tagi:
OstrołękaDonald Tuskpociągi
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Bilion dolarów Muska. Mógłby wykupić całe miasto w USA
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Wyłączona część usług. Banki ostrzegają przed utrudnieniami
Z kraju
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Droższy weekend. Tyle zapłacimy za paliwa w sobotę
Moto
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Zełenski w Londynie
"Historyczny dzień". Dwa kraje bliżej akcesji do Unii Europejskiej
Ze świata
lotnisko samolot podroz shutterstock_2107232744
Ważne zmiany dla pasażerów linii lotniczych
Turystyka
Zondacrypto
Media: Zondacrypto miała wpływ na treść ustawy o kryptoaktywach. Ministerstwo odpowiada
Z kraju
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Musk został bilionerem. "Czarny dzień dla demokracji"
Ze świata
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Sukces SpaceX na giełdzie. Akcje w górę o 20 procent
Tech
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Niższy VAT na paliwa utrzymany. Co z akcyzą?
Z kraju
meta media społecznościowe
Duża awaria aplikacji Meta. Nie działał Facebook, Instagram i Messenger
Tech
temat paliwa
Możliwe spadki o 25 groszy. Rząd zdecyduje o cenach paliw
Z kraju
Elon Musk
Tesla może trafić pod skrzydła SpaceX. Były członek rady mówi o dużej szansie
Tech
Mężczyzna przewrócił jadące na rowerze dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Wadliwe rowerki i hulajnogi dziecięce. Wyniki kontroli
Z kraju
Ile małe dzieci powinny korzystać ze smartfonów?
Kanada chce zakazać social mediów do 16. roku życia. Jest jednak luka
Tech
space x 02
Nie tylko Elon Musk. Debiut SpaceX może zrobić z pracowników milionerów
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
PILNETankowanie w weekend. Co dalej z "Cenami Paliw Niżej"?
Moto
Minister energii Miłosz Motyka
Co dalej z pakietem CPN? "To jeszcze przed rządem"
Z kraju
Mundial 2026
Trzeci najdroższy mundial organizują trzy kraje. Eksperci: organizacja staje się za droga dla jednego państwa
Ze świata
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota spadają, nie ma powodów do optymizmu. "Niezwykle ryzykowne"
Rynki
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ropa naftowa tanieje. Nadzieje na porozumienie rosną
Rynki
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto. Wygrana jest ogromna
Pieniądze
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tankowanie w piątek. Co pokażą pylony?
Moto
urząd skarbowy, pit, podatki
Ustawa o przedawnieniach podatkowych. Jest weto
Z kraju
Przewozili 130 tysięcy dolarów w bagażach (zdj. ilustracyjne)
Mają miliardy liczone w dolarach i będzie ich więcej. Polska na czele Europy
Z kraju
shutterstock_2480386025 CHIANG MAI, TAJLANDIA 25 CZERWCA 2024: Smartfon Apple iPhone 13 Pro z aplikacją Spotify na ekranie. Spotify to cyfrowa usługa muzyczna, która zapewnia dostęp do milionów utworów
Skandaliczne treści na Spotify. Platforma usunęła dziesiątki tysięcy odcinków
Tech
Karol Nawrocki
Trzecie weto w sprawie kryptoaktywów. Tusk: jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli
Z kraju
shutterstock_2690171729_1
Nowy-stary przewoźnik kolejowy chce wrócić na polskie tory
Z kraju
space x 02
Rekordowy debiut SpaceX coraz bliżej. Rynek wstrzymuje oddech
Tech
euro pieniadze monety kasa shutterstock_2469511877
Europejski Bank Centralny zdecydował o wysokości stóp procentowych
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica