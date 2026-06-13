Tusk: przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach
- Łomża czekała 33 lata i doczekała się. Uruchomiamy bezpośrednie połączenia: Ostrołęka, Białystok, Olsztyn - powiedział w sobotę premier Donald Tusk na konferencji w Łomży. Wziął on udział w pierwszym od 33 lat przejeździe pociągu z Ostrołęki do tego miasta.
Do Łomży uruchomionych zostanie 10 nowych połączeń, które będą realizowane przez pociągi POLREGIO oraz PKP Intercity. Wystartują już w niedzielę 14 czerwca. Pociągi dalekobieżne po raz pierwszy zatrzymają się w Śniadowie i Chorzeli, po wielu latach wrócą również do Wielbarka i Szczytna.
Tusk: przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach
- Łomża jest w jakimś sensie symbolem, bo przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach. Nie tylko w duży miastach - podkreślił premier.
Przekazał również, że za rok będzie można bezpośrednio pojechać z Łomży do Warszawy. - Pociągami nowoczesnymi, produkowanymi przez polską firmę Newag - powiedział.
Premier zaznaczył, że w planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich powiatów. Ma się to zadziać do 2032 roku w ramach programu inwestycji w infrastrukturę Polskich Kolei Państwowych. Wyjaśnił, że na ten cel przeznaczone jest 180 miliardów złotych.
"Mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano"
Jak stwierdził dalej, "Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano".
- A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje - zaznaczył premier.
- To jest nasza kolej i ma być do dyspozycji tych wszystkich, którzy chcą się przemieszczać. Czy to między małymi miejscowościami, czy do stolicy - powiedział.