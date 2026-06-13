Z kraju Tusk: przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach Oprac. Paulina Karpińska |

Pociągi wracają do Łomży. Donald Tusk podczas pierwszego przejazdu z Ostrołęki Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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- Łomża czekała 33 lata i doczekała się. Uruchomiamy bezpośrednie połączenia: Ostrołęka, Białystok, Olsztyn - powiedział w sobotę premier Donald Tusk na konferencji w Łomży. Wziął on udział w pierwszym od 33 lat przejeździe pociągu z Ostrołęki do tego miasta.

Do Łomży uruchomionych zostanie 10 nowych połączeń, które będą realizowane przez pociągi POLREGIO oraz PKP Intercity. Wystartują już w niedzielę 14 czerwca. Pociągi dalekobieżne po raz pierwszy zatrzymają się w Śniadowie i Chorzeli, po wielu latach wrócą również do Wielbarka i Szczytna.

Po 33 latach kolej wraca do Łomży. Premier @DonaldTusk bierze udział w inauguracyjnym przejeździe na trasie Ostrołęka-Łomża. #NaszaKolej pic.twitter.com/msZqXqubAJ — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 13, 2026 Rozwiń

Tusk: przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach

- Łomża jest w jakimś sensie symbolem, bo przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach. Nie tylko w duży miastach - podkreślił premier.

Przekazał również, że za rok będzie można bezpośrednio pojechać z Łomży do Warszawy. - Pociągami nowoczesnymi, produkowanymi przez polską firmę Newag - powiedział.

Premier zaznaczył, że w planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich powiatów. Ma się to zadziać do 2032 roku w ramach programu inwestycji w infrastrukturę Polskich Kolei Państwowych. Wyjaśnił, że na ten cel przeznaczone jest 180 miliardów złotych.

"Mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano"

Jak stwierdził dalej, "Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano".

- A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje - zaznaczył premier.

- To jest nasza kolej i ma być do dyspozycji tych wszystkich, którzy chcą się przemieszczać. Czy to między małymi miejscowościami, czy do stolicy - powiedział.

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