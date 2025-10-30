Logo TVN24
Po czystce zrezygnował członek rady nadzorczej Orlenu

orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Były wiceprezes Orlenu Michał R. usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków i doprowadzenia do zawarcia niekorzystnych kontraktów
Źródło: TVN24
Mikołaj Pietrzak zrezygnował z funkcji członka w radzie nadzorczej Orlenu. Ma to być efekt czystek, do których doszło w tym organie nadzorczym państwowego giganta w ostatnich dniach - - pisze portal wyborcza.biz.

Orlen poinformował w środę wieczorem, że "w związku z przebiegiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orlen SA w dniu 28 października 2025 r." z pracy w radzie nadzorczej koncernu "ze skutkiem natychmiastowym" zrezygnował Mikołaj Pietrzak.

Znany prawnik zrezygnował z RN Orlenu

Wyborcza.biz pisze, że Pietrzak "to znany prawnik, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Cieszy się on również międzynarodowym uznaniem W 2016 r. został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ w skład pięcioosobowej Rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur, a w 2018 r. i 2019 r. był przewodniczącym tej Rady".

Według Orlenu, Pietrzak prowadzi przede wszystkim sprawy z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych oraz compliance (kwestie zgodności z przepisami). Specjalizuje się, oprócz praw człowieka, również w prawie konstytucyjnym. Został zaklasyfikowany w europejskim rankingu Chambers Europe w kategorii najlepszych polskich prawników, którzy zajmują się prawem karnym w biznesie.

Rezygnacja członka rady nadzorczej Orlenu

W trakcie wtorkowego NWZ na wniosek Skarbu Państwa ustalono, że rada nadzorcza spółki będzie liczyła 11 osób. Następnie z rady odwołano jej dotychczasowego przewodniczącego Wojciecha Popiołka oraz wiceprzewodniczącego Michała Gajdusa i członka rady Kazimierza Mordaszewskiego.

"Wszyscy oni zostali powołani do rady nadzorczej Orlenu po objęciu władzy przez rząd premiera Donalda Tuska, gdy ministrem aktywów państwowych był Borys Budka" - napisał portal wyborcza.biz.

W dalszej kolejności na nowego przewodniczącego rady nadzorczej powołano Przemysława Ciszaka, który zasiadał już w niej ostatnio - do poniedziałku - jako wskazany bezpośrednio przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych oraz bliski współpracownik obecnego ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna, a także były ekspert w resorcie aktywów państwowych, kierowanym przez Jacka Sasina.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nagła czystka w radzie nadzorczej Orlenu. Kim jest nowy przewodniczący?

Nagła czystka w radzie nadzorczej Orlenu. Kim jest nowy przewodniczący?

Rada nadzorcza Orlenu ma nowego przewodniczącego

Rada nadzorcza Orlenu ma nowego przewodniczącego

Rynki

Cztery wakaty do obsadzenia

Portal pisze, że w związku z roszadami, w radzie zasiada siedem osób, a to oznacza, że do obsadzenia są cztery wakaty. Jednak ich wyborem akcjonariusze mają się zająć dopiero po przerwie, która na wniosek Skarbu Państwa potrwa do 13 listopada.

Dodaje, że kandydaci powinni dostać wcześniej pozytywne opinie od rady ds. spółek skarbu państwa, która działa w kancelarii premiera. 

"Wyborcza.biz dowiedziała się nieoficjalnie, że kandydaci zgłoszeni przez ministra Balczuna nie otrzymali pozytywnej opinii rady ds. spółek" - informuje portal.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: wyborcza.biz, PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

TAGI:
OrlenSpółki Skarbu Państwa
