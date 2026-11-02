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Z kraju

Zaskakujący wynik polskiego przemysłu. "Wchodzi na wyższe obroty"

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Andrzej Domański
Prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP o inflacji i stopach procentowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Gadomski
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S&P Global podał, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w październiku osiągnął najwyższy wynik od kwietnia 2025 roku. "Polski przemysł nabiera rozpędu" - ocenił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

"PMI- wskaźnik wyprzedzający koniunktury dla polskiego przemysłu wzrósł do 50 pkt - najwyższego poziomu od 18 miesięcy. Szczególnie cieszy poprawiająca się kondycja polskiego eksportu. Kolejny silnik polskiej gospodarki wchodzi na wyższe obroty!" - napisał Domański na platformie X.

W poniedziałek S&P Global podał, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w październiku wyniósł 50 pkt wobec 49 pkt przed miesiącem. Jak dodano, wskaźnik jest na najwyższym poziomie od kwietnia 2025 r., jest też równy średniej długoterminowej.

Wynik polskiego przemysłu zaskoczył rynek

"Po osiemnastu miesiącach spadków przemysł przestał się kurczyć i osiągnął stan równowagi. To jednocześnie lepszy wynik niż oczekiwał rynek" - skomentował październikowy wynik Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana.

W jego opinii najmocniejszym sygnałem poprawy jest eksport. "Zamówienia z zagranicy wzrosły po raz pierwszy od listopada ubiegłego roku, co zgadza się z lepszymi perspektywami gospodarki niemieckiej i z danymi o rosnącym eksporcie towarów. Nowe zamówienia ogółem nadal spadają, ale najwolniej od roku. Firmy drugi raz w ciągu półtora roku zwiększyły zatrudnienie i trzeci miesiąc z rzędu powiększają zapasy, czyli szykują się na większą produkcję" - wymienił Zielonka.

Wyzwaniem dla przemysłu są jednak rosnące koszty. Ceny surowców i materiałów rosły w październiku najszybciej od czerwca. To efekt droższej ropy, a tym samym energii i transportu.

"Firmy nadal podnoszą ceny swoich wyrobów, choć nieco wolniej niż we wrześniu, bo przy wciąż słabym popycie trudno im przerzucić całość kosztów na klientów. Osłabły też ich oczekiwania na najbliższy rok, co pokazuje, jak mocno ciąży niepewność wokół Bliskiego Wschodu" - wskazał Zielonka.

Prognoza wzrostu PKB

Jak zauważyli analitycy banku Erste, w październiku wzrósł także wskaźnik zatrudnienia, który w ostatnich miesiącach przeważnie spadał. "Firmy zwiększały zapasy produktów, a optymizm względem perspektyw produkcji w najbliższym roku pozostał dość wysoki, choć nieco niższy niż we wrześniu" - podano w komentarzu banku.

Analitycy Erste BP ocenili, że dane o PMI w przemyśle są spójne z pozostałymi wynikami koniunktury w październiku i dobrze rokują wynikowi polskiej gospodarki w IV kwartale br.  "Prognozujemy wzrost PKB w całym br. na poziomie 3,8 proc. rdr" - podsumowali.

Wskaźnik PMI (Purchasing Managers Index) mierzy aktywność gospodarczą w sektorze na podstawie badań ankietowych przesyłanych przez osoby odpowiedzialne za zamówienia i zaopatrzenie w przedsiębiorstwach tego sektora. Przyjmuje wartości od 0 do 100 pkt, przy czym wynik powyżej 50 pkt wskazuje na wzrost aktywności gospodarczej, a poniżej tej wartości - na spadek.

Źródło: PAP
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Tagi:
PMIProdukcja przemysłowaAndrzej Domański
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