Nastroje w przemyśle lepsze niż prognozowano. "Do granicznego poziomu wciąż trochę brakuje""

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu w grudniu wyniósł 45,6 punktu wobec 43,4 punktu w listopadzie - podała firma S&P Global. To wynik lepszy niż prognozowano. Mimo, że wskaźnik wzrósł i odnotował najwyższy poziom od maja, pozostał poniżej neutralnego progu ósmy miesiąc z rzędu.

Wartość wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej - kurczenie się branży. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych.

"Rok 2022 zakończył się mało optymistycznie dla polskiego przemysłu"

"Rok 2022 zakończył się mało optymistycznie dla polskiego przemysłu. Warunki gospodarcze w sektorze wytwórczym po raz kolejny znacznie się pogorszyły. Spadły zarówno produkcja jak i nowe zamówienia. Zatrudnienie oraz aktywność zakupowa w dalszym ciągu ulegały zmniejszeniu. Grudniowe tempa spadków były jednak łagodniejsze niż te odnotowane w listopadzie, a inflacja kosztów wzrosła w zauważalnie mniejszym stopniu" - napisano w komentarzu do badania.

Jak wskazali autorzy raportu, szczuplejsze portfele zamówień oraz mniejsza produkcja skłoniły producentów do redukcji miejsc pracy oraz aktywności zakupowej. "Siódmy raz z rzędu w grudniu firmy obniżyły poziom zatrudnienia oraz zakupów w celu optymalizacji posiadanych zasobów. W efekcie spadły zapasy pozycji zakupionych spadły w największym stopniu od lipca. Producentom udało się też nadrobić zaległości produkcyjne (siódmy spadek z rzędu)" - napisano.

Firma S&P Global zaznacza, że na froncie cenowym pojawiły się stosunkowo dobre wiadomości. Chociaż inflacja utrzymywała się na podwyższonym poziomie, czemu sprzyjała ogólna presja cenowa, to koszty produkcji wzrosły w najmniejszym stopniu od niemal dwóch i pół roku. "Podobny trend zaobserwowano dla cen wyrobów gotowych - średnie ceny gwałtownie wzrosły, ale w najmniejszym stopniu od początku 2021 r. Firmy wciąż starały się zachować i odbudować marże po trwałym i historycznie wysokim wzroście kosztów" - napisano.

PMI - komentarze

Ekonomiści BNP Paribas zauważyli, że "nowy rok z danymi zaczynamy od wzrostu wskaźnika PMI dla polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego do 45.6 pkt w grudniu z 43.4 pkt. w listopadzie". "Poza spadkiem sub-indeksu zapasów reszta komponentów wyraźnie do góry, choć do granicznego poziomu 50 pkt. wciąż trochę brakuje" - zwrócili uwagę przedstawiciele tego banku.