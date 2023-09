Nowy odczyt wskaźnika PMI. "Głęboki spadek koniunktury"

czytaj dalej

Rolnicy alarmują o problemach z dostępem do paliw na rynku hurtowym. Problemy dotykają też firm transportowych. Organizacja Transport i Logistyka Polska skierowała pismo w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego. Branża zwróciła się z apelem do szefa rządu "o niezwłoczne podjęcie działań". Do sytuacji na rynku odniósł się Orlen w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes.