Płyny do mycia naczyń pod lupą urzędu. Są wyniki testu

Zdolność myjąca, siła działania detergentu w walce z tłustymi naczyniami, odczyn pH i wpływ na skórę - między innymi te czynniki były brane pod uwagę przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy badaniu 10 popularnych marek płynów do naczyń. Trzy z nich uzyskały najwyższą ogólną notę - napisano w komunikacie.

- Stoimy po stronie konsumentów i wspieramy ich, aby podejmowali swoje decyzje zakupowe na podstawie rzetelnych danych. W trzecim raporcie z cyklu "UOKiK testuje" porównujemy działanie 10 płynów do mycia naczyń, które przebadaliśmy w naszych laboratoriach - powiedział zacytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Badanie płynów do mycia naczyń

Przetestowano dziesięć najpopularniejszych marek płynów do zmywania, wytypowanych na podstawie rozeznania rynku, które przeprowadziła Inspekcja Handlowa w supermarketach, dyskontach i drogeriach. Cztery z nich to marki własne: Lewiatan, Lidl oraz dwie z sieci Biedronka. Wszystkie płyny, zgodnie z przyjętymi założeniami, zawierały od 5 do 15 proc. anionowych środków powierzchniowo czynnych oraz poniżej 5 proc. niejonowych środków powierzchniowo czynnych i/lub amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych.