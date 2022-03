Polska waluta odrabia straty. "Po prostu nie jest aż tak źle, jak jeszcze tydzień temu"

Złoty się umacnia. Około godziny 15.00 euro kosztowało około 4,68 zł, czyli o prawie 0,6 procent mniej w stosunku do ostatniego zamknięcia. Polska waluta zyskuje w środę również w porównaniu do franka szwajcarskiego i dolara.

Polska waluta umacnia się w środę również wobec szwajcarskiego franka, w tym przypadku o 1 proc., do ok. 4,52 zł.

Kurs walut - euro, dolar, frank, funt

Kurs złotego - komentarze

"Dobre nastroje na rynkach i malejący negatywny wpływ wojny na Ukrainie na rynku sprawia, że waluty krajów naszego regionu kontynuują odrabianie strat z pierwszej dekady marca. Korzystają na tym również pary złotowe, w tym spadek USDPLN poniżej wsparcia na poziomie 4,30 zł. Przesunięcie uwagi inwestorów w kierunku dzisiejszego posiedzenia Fed sprawia, że nie wojna lecz powrót do polityki pieniężnej banków centralnych jako głównego czynnika determinującego sentyment rynków będzie miał znowu większy wpływ na naszą walutę. Dziś rynki wydają się dziś dyskontować raczej gołębi przekaz Fed, co może wspierać złotego. Jeśli się to potwierdzi, to w niedalekiej perspektywie będzie można spoglądać także na poziom 4,20 zł" - stwierdził Jacek Rzeźniczek z portalu stooq.pl.