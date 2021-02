Przewoźnik przywraca połączenia i "zwiększa dostępność połączeń wakacyjnych"

Polskie Linie Lotnicze LOT od 29 marca do końca października 2020 roku mają znów latać na Sri Lankę i przywrócić trasę Warszawa-Kolombo - podano w komunikacie. Dodano, że z powodu pandemii i restrykcji w nadchodzącym sezonie letnim przewoźnik ma dostosować siatkę połączeń adekwatnie do odbudowującego się ruchu. Ryanair i Wizz Air w ostatnich tygodniach informowały o nowych trasach z Polski.

"W nadchodzącym sezonie letnim LOT zwiększa dostępność połączeń wakacyjnych i dostosowuje do popytu i sytuacji epidemicznej kształt siatki regularnej. Jeszcze z końcem ubiegłego roku, LOT zapowiedział uruchomienie rejsów, które cieszyły się największą popularnością w akcji #LOTnaWakacje między innymi do Chorwacji, na wyspy greckie, Maltę i Majorkę, a także do nowego kierunku - Palermo" - poinformował LOT.

Pandemia a połączenia

LOT przekazał, że powróci także na trasę Warszawa-Sri Lanka - połączenia będą wykonywane raz w tygodniu od 29 marca do końca października. PLL LOT 3 listopada 2019 r. zainaugurowały bezpośrednie rejsy z Warszawy do Kolombo na Sri Lankę, jako regularne sezonowe połączenie.

LOT podkreślił, że w nadchodzącym sezonie letnim przewoźnik "dostosował siatkę połączeń adekwatnie do odbudowującego się ruchu". "W związku z tym inauguracja połączeń do San Francisco i Waszyngtonu, jak również wznowienie rejsów do Singapuru odbędzie się w późniejszym terminie" - napisano. Analogicznie LOT przełożył uruchomienie nowych rejsów z Budapesztu, a także powrót rejsów ze stolicy Węgier do Nowego Jorku. W rozkładach nadchodzącego sezonu letniego nie pojawią się też wybrane połączenia z Warszawy do Hanoweru, Norymbergii, Kowna, Zaporoża, Charkowa, Połągi, Kaliningradu i z Krakowa do Bukaresztu - LOT będzie rozważał powrót na te połączenia w 2022 r.