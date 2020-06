LOT odwołuje rejsy. Zachęca do zmiany rezerwacji "w miarę dostępności miejsc"

Rzecznik wyjaśnia

Loty międzynarodowe od 1 lipca

W środę PLL LOT podały w komunikacie, że od początku lipca uruchamiane będą połączenia międzynarodowe, które obejmą 20 europejskich miast. Bilety miały trafić do sprzedaży od 18 czerwca. LOT poinformował, że na pierwsze dwa tygodnie lipca planuje "przede wszystkim połączenia do krajów Strefy Schengen, a także ulubione letnie destynacje Polaków". Zaplanowano siedem rejsów tygodniowo do Pragi, Dusseldorfu, Wilna i Budapesztu, sześć rejsów tygodniowo do Berlina, pięć lotów w tygodniu do Wiednia, Brukseli i Kijowa. Z kolei cztery połączenia tygodniowo LOT zaplanował do Amsterdamu i Bukaresztu, trzy rejsy w tygodniu do Barcelony, Tbilisi i Oslo, a dwa rejsy tygodniowo do Splitu i Dubrownika. Dodatkowo przewoźnik zapowiedział co najmniej jedno połączenie w tygodniu realizowane do Zadaru, Podgoricy, na Korfu, do Chanii i Warny. "Do 14 lipca wszystkie międzynarodowe rejsy realizowane będą z Lotniska Chopina w Warszawie" - podała spółka. "Do wznowionej siatki LOT-u wrócą dwa połączenia z Budapesztu - do Warny i Dubrownika, realizowane raz w tygodniu w weekend" - napisano w komunikacie.